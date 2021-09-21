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وزير خارجية كرواتيا لـ«المنقوش»: نريد إشراكنا في برامج إعادة إعمار ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مساء اليوم الإثنين في نيويورك، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردان رادمان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون بينهما.

وأعرب الوزير الكرواتي، عن رغبة بلاده في إعادة الزخم إلى العلاقات مع ليبيا، واستعدادها للمساهمة في برامج إعادة إعمار ليبيا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وجدد رادمان، دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مشيداً بجهودهم لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأرض الليبية.

وعبر الوزير الكرواتي، عن تطلعه لزيارة ليبيا في القريب العاجل، كما وجه دعوة للوزيرة لزيارة بلاده.

ومن جهتها، أعربت المنقوش، عن شكرها وتقديرها لموقف كرواتيا الداعم لأمن واستقرار ليبيا، مؤكدة أن العلاقات المشتركة متميزة التي تربط ليبيا وكرواتيا وحرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات حيوية متعددة.
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إشراك المنقوش برامج إعادة إعمار ليبيا وزير خارجية كرواتيا

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صحيفة الساعة 24

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