أول عملية قسطرة قلبية بمستشفى ابن سينا منذ 11 سنة

أعلنت مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، الإثنين، عن إجراء أول عملية قسطرة قلبية بقسم القسطرة داخل المستشفى، بعد توقف دام لأكثر من 11 سنة.

جاء هذا الإعلان بعد وصول فريق طبي قادم من مدينة بنغازي برئاسة الدكتور إبراهيم بدر استشاري أمراض القلب والقسطرة الاستكشافية، للبدء الفعلي في تشغيل جهاز القسطرة القلبية بالقسم، وفق صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

– فريق طبي من بنغازي يجري عمليات زراعة قوقعة في مستشفى ابن سينا بسرت

– مستشفى «ابن سينا» في سرت يتسلم أجهزة أشعة وتخطيط القلب وتعقيم

وقالت الوزارة إن «هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزير علي الزناتي في توطين العلاج بالداخل، وحرصه الدائم على تقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين في كل ربوع البلاد، والتخفيف من المعاناة والعبء والتكاليف على المرضى، الذين يتكبدون عناء السفر لإجراء مثل هذه العمليات بالخارج».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا