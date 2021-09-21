“المنفي” يبحث تطورات الملف الليبي مع سامح شكري

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمقر البعثة الليبية بنيويورك، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأوضحت الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، أن اللقاء الثنائي بحث العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في الملف الليبي، وإجراء الانتخابات 24 ديسمبر في موعدها.

يُذكر أن اللقاء الذي يأتي على هامش المشاركة في الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، يضاف إلى الزخم اللافت في العلاقة بين البلدين والتي شهدت انفتاحاً واسعاً في الملفات السياسية والاقتصادية.

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