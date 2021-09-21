“الكهرباء” تكشف عن اعتداءات طالت خطوط التغذية

أفادت الشركة العامة للكهرباء عن فقدان التغذية الكهربائية بعدد من محولات التوزيع، نتيجة سرقة أسلاك ضغط عالي.

وأوضحت الشركة أن الاعتداءات شملت سرقة 2700 متر من خط المشتل فرعية بوراوي، مما تسبب في فقد التغذية عن عشر محولات، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 300 متر على خط الدغدوغ، مما تسبب في فقد التغذية عن أحد عشر محولا بدائرة توزيع جنوب زليتن.

جدير بالذكر أن النائب العام طالب إدارة حماية الطاقة الكهربائية بالقيام بمهامها، وحماية أصول الشركة بعد تزايد الاعتداءات على خطوط نقل الطاقة.

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