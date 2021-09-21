العيساوي: عقب عرض نتائج تحقيق اللجنة النيابية ‏سيتقرر سحب الثقة من الحكومة أم لا

قال عضو مجلس النواب علي العيساوي، إنه لا صحة لما يتم ترويجه حول تقديم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح استقالته، من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوضح العيساوي في تصريحات عبر منصة “فواصل” أنه من حق المستشار عقيلة صالح الترشح للانتخابات القادمة، خاصة أنه صاحب مبادرة السلام، ويحظى بشعبية وحنكة سياسية.
وتحدث عن خطوة إصدار مجلس الدولة الاستشاري قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، بقوله إنها “غير واضحة المعالم، ونتمنى أن تكون نيته الدفع نحو الانتخابات”.
وذكر أن أطراف عديدة عرقلت منذ مدة الاستفتاء على الدستور، مضيفًا: “في تقديري لا بد أن يكون هناك اتفاق وميثاق شرف بين كل الأطراف السياسية، وإلا فكل الإجراءات الممارَسة ستكون غير مجدية”.
وانتقل بالحديث عن جلسة مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بقوله “طالب بعض النواب خلال جلسة اليوم الاثنين بسحب الثقة من الحكومة وأن تبقى حكومة تصريف أعمال”.
وأردف: “نواب آخرون أكدوا أن سحب الثقة من الحكومة أمرٌ غير محمود ويجب إمهالها إلى موعد الانتخابات”.
ونوه إلى أن بعض النواب ذكروا أن الحكومة بدأت بإجراءات فعلية لدعم المواطنين، كإنشاء صندوق الزواج والتعاقد مع شركات لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية.
واستمر بقوله “معظم النواب يرون أن سحب الثقة من الحكومة في هذا الوقت سيزيد المشهد تعقيدا”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب قرر تشكيل لجنة فنية تحقق في ملفات أبرزها الصحة والمرتزقة والتكليفات المباشرة لبعض الشركات، ولجنة أخرى لمناقشة قانون الانتخابات التشريعية”.
وأتم بقوله: “ستُعرَض نتائج تحقيق اللجنة على مجلس النواب ثم يقرر أيسحب الثقة من الحكومة أم لا؟”.
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