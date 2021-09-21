العيساوي: عقب عرض نتائج تحقيق اللجنة النيابية ‏سيتقرر سحب الثقة من الحكومة أم لا

قال عضو مجلس النواب علي العيساوي، إنه لا صحة لما يتم ‏ترويجه حول تقديم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح استقالته، ‏من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.‏

وأوضح العيساوي في تصريحات عبر منصة “فواصل” أنه من حق ‏المستشار عقيلة صالح الترشح للانتخابات القادمة، خاصة أنه صاحب مبادرة ‏السلام، ويحظى بشعبية ‏وحنكة سياسية.‏

وتحدث عن خطوة إصدار مجلس الدولة الاستشاري قانون ‏الانتخابات والقاعدة الدستورية، بقوله إنها “غير واضحة المعالم، ‏ونتمنى أن تكون نيته الدفع نحو الانتخابات”.‏

وذكر أن أطراف عديدة عرقلت منذ مدة الاستفتاء على الدستور، ‏مضيفًا: “في تقديري لا بد أن يكون هناك اتفاق وميثاق شرف بين كل ‏الأطراف السياسية، وإلا فكل الإجراءات الممارَسة ستكون غير ‏مجدية”.‏

وانتقل بالحديث عن جلسة مجلس النواب سحب الثقة من ‏الحكومة بقوله “طالب بعض النواب خلال جلسة اليوم الاثنين ‏بسحب الثقة من الحكومة وأن تبقى حكومة تصريف أعمال”.‏

وأردف: “نواب آخرون أكدوا أن سحب الثقة من الحكومة أمرٌ غير ‏محمود ويجب إمهالها إلى موعد الانتخابات”.‏

ونوه إلى أن بعض النواب ذكروا أن الحكومة بدأت بإجراءات فعلية ‏لدعم المواطنين، كإنشاء صندوق الزواج والتعاقد مع شركات لتنفيذ ‏مشاريع للبنية التحتية.‏

واستمر بقوله “معظم النواب يرون أن سحب الثقة من الحكومة ‏في هذا الوقت سيزيد المشهد تعقيدا”.‏

وأشار إلى أن “مجلس النواب قرر تشكيل لجنة فنية تحقق في ملفات ‏أبرزها الصحة والمرتزقة والتكليفات المباشرة لبعض الشركات، ‏ولجنة أخرى لمناقشة قانون الانتخابات التشريعية”.‏

وأتم بقوله: “ستُعرَض نتائج تحقيق اللجنة على مجلس النواب ثم ‏يقرر أيسحب الثقة من الحكومة أم لا؟”.‏

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