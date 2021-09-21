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“الولايات المتحدة” تُشيد بالجاهزية الفنية لإجراء انتخابات 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثنت السفارة الأمريكية بليبيا على جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واستمرارها في الترتيبات الفنية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر.

جاء ذلك في تعليق للسفارة على إعلان المفوضية انتهاء عمليات تسجيل الناخبين في الخارج، والتي اعتبرت ذلك تأكيداً إضافياً على جاهزية الليبيين للانتخابات من الناحية الفنية، وفق تغريدة لها على موقعها في تويتر.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة جددت عبر مبعوثها ريتشارد نورلاند دعمها للمسار السياسي الليبي، في إطار خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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