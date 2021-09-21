قشوط لجماعة الإخوان: الزمن يلفظكم و الشعوب ترفضكم ومحاولاتكم اليائسة دليل عن قرب تخلص ليبيا منكم

أوضح المحلل السياسي محمد قشوط، اليوم الثلاثاء، أنه “كان من باب ضرورة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي أسماها “حكومة عائلة عبدالحميد الدبيبة” قبل شهرين أما وقد تبقى من عمرها أقل من 3 أشهر”

قشوط، وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، قال: “فمحاولة بعض النواب الإنحراف بالمجلس وجره لسحب الثقة الآن وعدم التركيز في التمسك بالانتخابات قد تتسبب في إعادة ليبيا لزمن الحكومتين وبذلك تنسف الأمال في أن يقرر الشعب مصيره”.

وأضاف: “شكراً تنظيم الإخوان شكراً إبن التنظيم خالد المشري لأول مرة أشكرهم لانه بمؤتمره صحفي أثبتو لنا فقدانهم لرصيد الشعبي وتخوفهم من شخص القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي وصفوه بالمنتهي ورعبهم من الطوفان الذي إقتلعهم في مصر و السودان ثم تونس و المغرب ولهذه الأسباب طالب المشري بتأجيل الإنتخابات الرئاسية إلى سنة 2023 !! “.

ووجه قشوط خطاباً لرئيس ما يسمى “المجلس الإستشاري”الإخواني خالد المشري جماعة الإخوان، قائلاً: “الزمن يلفظكم و الشعوب ترفضكم ومحاولاتكم اليائسة دليل عن قرب تخلص ليبيا منكم بعون الله”.

وتابع: “بصندوق الإقتراع تكليف الحكومة بتصريف الأعمال فقط أفضل خطوة عقلانية أتمنى أن تحدث لتحقيق ثلاثة أمور مهمة: التأكيد على موعد الإنتخابات في 24 ديسمبر، وقطع الطريق على مساعي الدبيبة في إطالة عمر بقائه بالحكومة، والتمهيد لتشكيل حكومة جديدة إذا فشل إجراء الإنتخابات في موعدها”.

وعن زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر للكتيبة 166، قال قشوط: “هذه المؤسسة العسكرية هى الفخر وهؤلاء الجنود وهذا القائد هم الأمل بعد الله عز وجل و أكثر من يجعلني دائماً مطمئن رغم عبث العابثين ومحاولات المتهورين لعرقلة الإنتخابات وتضييع فرص حل الأزمة لجعل ليبيا رهينة لمصالحهم على حساب شعب بأكمله”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

