صوان: ناقشتُ مع سفير اليونان آليات دعم استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها

قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء السابق- الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا- وأحد مؤسسي الحزب الديمقراطي، إنه ناقش مع سفير اليونان، العديد من الملفات التي وصفها بـ”المهمة” المتعلقة بالانتخابات، على حد قوله.

وزعم صوان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سررت اليوم بلقاء سعادة سفير جمهورية اليونان أيوناس ستاماتيكوس ومرافقيه بمقر الحزب الديمقراطي بطرابلس”.

وأضاف صوان:” ناقشنا العديد من الملفات المتعلقة بالأوضاع الراهنة والاستحقاق الانتخابي المقبل، وأكدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها”، على حد تعبيره.

وتابع:” تحدثنا كذلك حول أهمية استقرار ليبيا في استقرار دول حوض المتوسط بما فيها اليونان” على حد زعمه.