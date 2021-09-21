صوان: ناقشتُ مع سفير اليونان آليات دعم استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها

قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء السابق- الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا- وأحد مؤسسي الحزب الديمقراطي، إنه ناقش مع سفير اليونان، العديد من الملفات التي وصفها بـ”المهمة” المتعلقة بالانتخابات، على حد قوله.
وزعم صوان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سررت اليوم بلقاء سعادة سفير جمهورية اليونان أيوناس ستاماتيكوس ومرافقيه بمقر الحزب الديمقراطي بطرابلس”.
وأضاف صوان:” ناقشنا العديد من الملفات المتعلقة بالأوضاع الراهنة والاستحقاق الانتخابي المقبل، وأكدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها”، على حد تعبيره.
وتابع:” تحدثنا كذلك حول أهمية استقرار ليبيا في استقرار دول حوض المتوسط بما فيها اليونان” على حد زعمه.
وبحسب صوان، فإن السفير أعرب عن سروره بزيارته للحزب وتمنيه الاستقرار والأمن لليبيا والتوفيق للحزب في مستهل انطلاقته السياسية.
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