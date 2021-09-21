الخارجية الليبية تبحث تسديد مستحقاتها المالية للاتحاد الأفريقي

بحثت الخارجية الليبية آلية تسديد المساهمات المتأخرة على الدولة الليبية في ميزانية الاتحاد الأفريقي، مع مسؤولي المفوضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين عبر الدائرة المغلقة، ضم لجنة الخارجية الليبية التي يرأسها مدير إدارة الشؤون الأفريقية فاتح بشينة، ومسؤولي مفوضية الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث اتفق الطرفان على مراجعة المستحقات وطرح مقترحات مبدئية لآلية تسديد المساهمات المتأخرة، وما تتطلبه من جدول زمني، مع إجراء مزيد من الاجتماعات بين الجانبين للوصول إلى حلّ مُرضٍ للطرفين.

يُشار إلى أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قد أصدرت قرارها رقم 224، بشأن تشكيل لجنة لبحث سبل تسديد ديون الدولة الليبية المستحقة للاتحاد الأفريقي.

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