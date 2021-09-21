عضو مستقيل من حزب النهضة التونسي الإخواني: الإخوان يتفنون في الإنقلابات والإسلام منهم براء

أوضح العضو المستقيل من حزب “النهضة” التونسي الذراع السياسي لجماعة الإخوان أبو يعرب المرزوقي، اليوم الثلاثاء، أن “جماعة الإخوان يعملون بمنطق رد الفعل يقلدون الفاشيات الحاكمة بصورة شبه مطلقة في هذه الأنظمة وليس لهم من الإسلام مثلهم إلا توظيفه السياسي بمنطق فولتير لأنه يرد عندهم إلى العبادات والرشى التي تسمى “مساعدات” فتكون إسكات المحتاجين بسمكة بدل تعليمهم الصيد”.

المرزوقي، وفي مقال نشره موقع عربي 21 القطري، أضاف: “سأضرب مثال تجربتي الشخصية في محاولة العمل المستقل في “النهضة” الي وجدتها تستخدم الإسلام ولا تخدمه وهو منهم براء، فما حضرت اجتماعا للحسم في أمر إلا وقدموا حجة نحن لا نقبل إلا من ترشحه الجماعة لا من يرشح نفسه، فتظن أنهم سيسمعون للجماعة الحاضرة للحسم الحضوري في انتخاب ما أو اختيار ما. لكنك تكتشف أن الأمر حسم سابقا وما تشهده هو مسرحية كلها كذب ونفاق”.

وتابع: “وقد حدث ذلك في تعيين من يكتب الدستور وفي تعيين من يكون وزيرا في ماذا، ولما طلب مني رأيي في ما أريد أجبت بأني لا أريد شيئا: فلست ممن يمكن أن يكون دمية.. وقد أعلنت ذلك يوم قبول المشاركة بشرطين هما: عدم الانتساب للحزب والمغادرة إذا تعارض فعله مع ما أراه صوابا”.

وتابع: “بهذه الطريقة فقد تم خيار الحلفاء مع يقيني من البداية أن ذلك سيخرب المشروع بصورة حتمية، فليس لأن القائدين مناضلان ينبغي أن نتجاهل أن جل من جمعاه في الانتخابات سيكونون أهم عقبة في التجربة. وهو ما أكدته التجربة حتى قبل انفراط الحزبيين”.

وأضاف: “وبنفس الطريقة تمت التعيينات بمنطق إلى الآن لم أفهمه، لكأن الجماعة تتآمر على نفسها وتعمل بها ما لا يعمله العدو بعدوه لأن من ناضل وهو طالب مثلا ليس بالضرورة قادرا على إدارة وزارة ولم يدر حتى بلدية، ولا أخفي أني لم أفهم إلا متأخرا وخاصة بعد تحليل الانقلابات المتوالية التي أنسبها لقيادة النهضة بما فيها الأخير الذي يمكن أيضا نسبته إليهم، أعني وصول الدمية للرئاسة بسبب مناوراتهم في الانتخابات الأخيرة: انقلاب التخلي عن التعهد بسنة فصارت انتخابات السنة لثلاث سنوات”.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان يتفنون في الإنقلابات السياسية، حيث قال: “الموافقة على انقلاب المفسدين الذين أسقطوا الصيد ليأتوا بمن يعرف نفسه بخال أمه وكانت فرصة انتقال “النهضة” بشرف للمعارضة والخروج من ورطة تحمل كل فشل تلا انتخابات 2014، وانقلاب تغيير الأغلبية بالإبقاء على الشاهد ضد قرار الباجي تنحيته ـ حتى وإن صارت أقلية ـ من دون انتخابات سابقة لأوانها عندما ساندوا بقاء المفسد الذي ادعى الحرب على الفساد.. الانقلاب الداخلي لتغيير القوائم ومناورات انتظار العصفور النادر وتبني الدمية بوصفه هو العصفور بالإطاحة بمورو ظنا أن الدمية سيعطيهم رئاسة الحكومة”.

وتابع: “وإذن فهذا الانقلاب ليس الأول في مسار الانتقال الديمقراطي، وإذا واصلوا نفس السلوك ويبدو أنهم فاعلون إذا استوحينا ثرثرة اللجنة التي كلفوها بالتقييم فإن هذا الانقلاب آخر فرصة قد تضيع إذا لم نتدارك الأمر بعزل الدمية وإصلاح أمثال هذه الأخطاء، أعترف أني كنت ساذجا حقا لما صدقت أن الإسلام السياسي يمكن أن يفهمه من يتصور الفصل بين الديني والسياسي، يعني التخلي عن مرجعيته أي الجوهري من الديني الذي يهم السياسي وليس ما يعتقده من سلطان على المساجد أو العبادات، أي ما ينتظره أي عاقل من حزب اختاره لينوبه في حكم البلاد تحت رقابته: شروط الاستعمار في الأرض وهي علمية وتقنية لسد حاجات الرعاية تكوينا وتموينا. والاستخلاف فيها وليس العبادات التي هي مهمة المؤسسات التربوية لا السياسية.

وأضاف: “قد قدمت محاولة لتحقيق هذا الاصلاح حتى قبل المؤتمر التاسع لكن خمسين نمالة طبت الغار. والمشكل هو ثقافة أدبيات الإخوان التي تحول دون فهم القصد بالمصالحة بين بورقيبة والثعالبي التي ناديت بها من اليوم الأول من الانتخابات التأسيسية في سيدي بوزيد”.

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