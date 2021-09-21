بعد توقف لأكثر من عامين.. «الحويج» و«الشهوبي» يشاركان في تدشين أول الرحلات بين ليبيا ومالطا

بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أعلن وزير المواصلات محمد الشهوبي تدشين أول الرحلات بين ليبيا و مالطا بعد توقفها لأكثر من عامين.

وأوضح حساب وزارة المواصلات على فيسبوك، في بيان، أن “مطار معيتيقة شهد، الإثنين، وصول الطائرة التابعة لطيران ميدافيا المالطية وعلى متنها وزير الاقتصاد بدولة مالطا وكان في استقباله وزيرا المواصلات والاقتصاد والتجارة بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي ورئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار معيتيقة”.

وأوضح البيان، أن “وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أكد خلال لقائه بنظيره المالطي أن هذه الخطوة تساهم في تسهيل حركة أصحاب الأعمال بين البلدين وتنظيم ملتقيات ومعارض مشتركة بين الفعاليات الاقتصادية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار”.