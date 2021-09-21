فركاش: تسريب اللقاء المغلق بين الدبيبة ونظيره المصري أظهر جهله بالفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية في الدولة

ورأى الكاتب والمدون الليبي، فرج فركاش أنه “رغم أن تسريب اللقاء المغلق بين رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ونظيره المصري مصطفى مدبولي أعطت دفعة للدبيبة وأظهرته بمظهر المدافع عن حقوق ليبيا في الخارج، لكنها في نفس الوقت أظهرت جهله بالفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية في الدولة”.

فركاس، وخلال تصريح لـموقع “عربي21” القطري، قال: “عدم تعليق الحكومة المصرية بشكل رسمي حتى الآن ربما يعطي فرصة للدبيبة لتوضيح موقفه أولا ومعالجة الأمر إن كان التسريب من جانب أحد أعضاء وفده، ولا أعتقد أن يكون لهذا الحدث غير الناضج سياسيا أي أثر على العلاقات بين الحكومتين أو الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا”، كما توقع.

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