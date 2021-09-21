خبير قانوني: نشر تسريب اللقاء المغلق بين الدبيبة ونظيره المصري يتطلب إجراء تحقيق ومساءلة المتورط

رأى الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني، أن “نشر تسريب اللقاء المغلق بين رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ونظيره المصري مصطفى مدبولي سيجعل القيادة المصرية حذرة مستقبلا في تعاملها مع الحكومة الليبية، لذا فإن على رئيس الحكومة الدبيبة تشكيل لجنة للتقصي عن كل من يقف وراء التسريب ومساءلته ومن ثم تقديم اعتذار للحكومة المصرية بطرق غير رسمية بعد اتخاذ هذه الإجراءات”.

الشبعاني، وفي تصريحات لموقع “عربي 21” القطري، قال: “إجراء تحقيق ومساءلة المتورط خطوة مطلوبة جدا وضرورية للحفاظ على بقاء الود والتقارب بين الحكومتين، خاصة بعد الحفاوة التي لاقاها الدبيبة خلال زيارته لمصر والاتفاقات الكثيرة والكبيرة التي تم توقيعها بين البلدين وبحضور رئيسي الحكومتين”.

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