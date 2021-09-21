«الخارجية» تبحث تسديد المساهمات المتأخرة على ليبيا في ميزانية الاتحاد الأفريقي

بحثت وزارة الخارجية الليبية مع مع مسؤولي مفوضية الاتحاد الأفريقي، آلية تسديد المساهمات المتأخرة على ليبيا في ميزانية الاتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد الاثنين، وضم لجنة الخارجية الليبية التي يرأسها مدير إدارة الشؤون الأفريقية فاتح بشينة، ومسؤولي مفوضية الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عبر الدائرة المغلقة.

وخلال اللقاء اتفق الطرفان على مراجعة المستحقات وطرح مقترحات مبدئية لآلية تسديد المساهمات المتأخرة، وما تتطلبه من جدول زمني، مع إجراء مزيد من الاجتماعات بين الجانبين للوصول إلى حلّ مُرضٍ للطرفين.

الجدير بالذكر أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كانت قد أصدرت قرارها رقم 224، بشأن تشكيل لجنة لبحث سبل تسديد ديون الدولة الليبية المستحقة للاتحاد الأفريقي.