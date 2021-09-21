الكبير لـ الدبيبة: تنفيذ بنود الميزانية يسير بشكل طبيعي

ليبيا – عقد أمس الإثنين لقاء بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس بين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، والصديق الكبير، بحضور وزيري المالية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار المحافظ، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالمصرف.

اللقاء تابع بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة توزيع السيولة النقدية بالمصارف التجارية العاملة بمختلف مناطق البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا.

وطمأن الكبير الدبيبة أن توفير السيولة لجميع المصارف بكل المدن الليبية يسير بشكل طبيعي، وكذلك التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي في تنفيذ بنود الميزانية وفق المعتمد من (1/12) من الميزانية، وفق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.