‎أبو الغيط وغوتيريش: سنحث الأطراف السياسية الليبية على الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المقبل في موعده

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحسب تصريحات صادرة عن مصدر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها أبو الغيط إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطبقا للمصدر فإن اللقاء بين أبو الغيط وغوتيريش تناول سبل التعامل مع الأزماة ليبيا، ومعالجة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

‎وأضاف المصدر أن اللقاء أكد على أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والأمم المتحدة بغية حث جميع الاطراف السياسية الليبية على الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المقبل في موعده واتمامه بنجاح.