«صنع الله» يعلن فتح «مرزق للخدمات النفطية» المحدودة

افتتح مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رسمياً، شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، في لندن أمس الإثنين.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط، فإن شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة هي شركة خدمات تجارية تأسست في المملكة المتحدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وينصب التركيز الأساسي على خلق قيمة مضافة لأعمال استخراج البترول والغاز الطبيعي من خلال توفير الدعم لتمكين الشركات من تحسين عملياتها التجارية وتقييم أداء الشركات.

وتشمل خدمات شركة مرزق، الأعمال الاستشارية وأبحاث ودراسات السوق وخدمات الأعمال، سيتم توفير خدمات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والموظفين الهندسيين والفنيين وخدمات الدعم من قبل قسم الخدمات الاستشارية، يتم توفير معلومات السوق من خلال مجال أبحاث ودراسات السوق، وستقدم الشركة أيضًا قيمة لسلسلة التوريد الخاصة بشركات المؤسسة النفط الوطنية.

وستضيف شركة مرزق قيمة مضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من خلال التعاون مع الشركات البريطانية الكبري، بما في ذلك مقاولو الهندسة والمشتريات والبناء الدوليون الرائدون ، بطريقة تسليم المفتاح للمشاريع، بحسب بيان مؤسسة النفط.

وأوضح البيان الصادر، أن المؤسسة الوطنية للنفط لها أهداف طموحة لتوسيع طاقتها الإنتاجية للنفط بما يتجاوز 2 مليون برميل في اليوم وستساعدها شركة مرزق في تحقيق هذا الهدف، تعمل كذراع خارجي للمؤسسة علي غرار الشركات الوطنية الأخرى للدول المنتجة للنفط، حيث أختارت لندن كقاعدة لها، هذا الموقع في لندن يوفر مركزًا استراتيجيًا في المملكة المتحدة بالقرب من شركات الهندسة والاستشارات والتقنيات الممتازة التي ستدعم المؤسسة و شركة مرزق في تلبية خطط نموها.

كما ستدعم شركة مرزق المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها في توفير التدريب والتطوير لموظفيها.

وأعرب صنع الله، عن سعادته، بلقاء اللورد جريمستون، ووزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

وناقش صنع الله واللورد جريمستون، خطط العمل المشتركة وشركات النفط الوطنية المهتمة بتطوير مرافق النفط والغاز البرية والبحرية الليبية والخطط المستقبلية للطاقات المتجددة، مع التركيز عن كثب على تحقيق أهداف خفض الكربون والاستثمار والتحول الى أستخدام الطاقات المتجددة.

وقال صنع الله:” نحن فخورون جدًا بإطلاق شركة مرزق لمساعدة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

وتابع:” نحن نرى أن افتتاح انطلاق أعمال شركة مرزق على أنها فرصة ممتازة للتعاون مع الشركات البريطانية في تزويدنا بحلول قوية لإثبات أعمالنا في المستقبل، كما أننا ممتنون لمجلس الأعمال البريطاني الليبي (LBBC) لدعمه المستمر في دفع أعمالنا إلى الأمام”.