شلوف: المشري يتعامل مع الاتفاق السياسي بمبدأ يؤمن ببعضه ويكفر بالبعض الآخر

هاجم رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، إصدار مجلس الدولة الاستشاري، “القاعدة الدستورية”، مُبينًا أن رئيس المجلس، الإخواني خالد المشري، يتعامل مع الاتفاق السياسي بمبدأ “يؤمن ببعضه ويكفر بالبعض الآخر”.
وأوضح شلوف في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن المادة 23 من اتفاق الصخيرات لم تنص على استشارة “مجلس الدولة” بأكمله في الشأن الدستوري، بل لجنة من مجلس الدولة تجتمع مع البرلمان، ويتم اقتراح قاعدة دستورية تقدم للبرلمان.
وواصل شلوف بقوله: “تلك اللجنة والاستشارة وقعت فعليا عندما اجتمعت اللجنة المشكلة من المجلسين في فبراير الماضي، بمدينة الغردقة المصرية”.
واستمر بقوله “استشارات مجلس الدولة ملزمة فقط للحكومة، ولكنها غير ملزمة لمجلس النواب، بحسب نصوص الاتفاق السياسي الذي ينص أيضاً في الفقرة 10 من المبادئ الحاكمة أن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد في الفترة الانتقالية”.
وأتم بقوله “رئيس مجلس الدولة لا يؤمن بهذه المادة أو الملحق الثاني للاتفاق الذي اشترط اجتماع مجلس الدولة بعد 10 أيام من تضمين البرلمان للإعلان الدستوري وهو ما لم يحدث حتى الآن”.
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