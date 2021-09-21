العيساوي: عقيله صالح من حقه الترشح للانتخابات لأنه صاحب «مبادرة السلام»

قال عضو مجلس النواب علي العيساوي، إن بعض النواب طالبوا خلال جلسة أمس الإثنين بسحب الثقة من الحكومة وأن تبقى حكومة تصريف أعمال ، إلا أن آخرين أكدوا أن سحب الثقة أمرٌ غير محمود ويجب إمهالها إلى موعد الانتخابات”.

وأضاف العيساوي، في تصريحات صحفية:” ذكر بعض النواب أن الحكومة بدأت بإجراءات فعلية لدعم المواطنين كإنشاء صندوق الزواج والتعاقد مع شركات لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية “.

ولفت إلى أن معظم النواب يرون أن سحب الثقة من الحكومة في هذا الوقت سيزيد المشهد تعقيدا، فشكّل مجلس النواب لجنة فنية تحقق في ملفات أبرزها الصحة والمرتزقة والتكليفات المباشرة لبعض الشركات، ولجنة أخرى لمناقشة قانون الانتخابات التشريعية، وستُعرَض نتائج تحقيق اللجنة على مجلس النواب ثم يقرر أيسحب الثقة من الحكومة أم لا؟ ”

وحول “الانتخابات الرئاسية” قال:” لا صحة حتى الآن لخبر استقالة رئيس مجلس النواب عقيله صالح للترشح للانتخابات الرئاسية”.

وتابع:” من حق عقيله الترشح للانتخابات المقبلة، خصوصا أنه صاحب مبادرة السلام وكان له رأي في الحرب ضد العاصمة ويحظى بشعبية وحنكة سياسية”.

وأشار إلى أن خطوة إصدار مجلس الدولة قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، غير واضحة المعالم، ونتمنى أن تكون نيته الدفع نحو الانتخابات، فعرقلت أطراف عديدة منذ مدة الاستفتاء على الدستور