«المنقوش» تشارك في اجتماع «الخارجية العرب» المشاركين في اجتماع «الجمعية الأممية»

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أمس الإثنين، في اجتماع تشاوري الذي دعت إليه دولة الكويت لوزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وبحث الاجتماع، الذي ترأسه وزير خارجية الكويت “رئيس الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية “، عملية التنسيق حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، لضمان أكبر قدر من التأييد والدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومختلف القضايا الأخرى المتعلقة بالعالم العربي .