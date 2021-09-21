فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا 12 نوفمبر

ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في 12 فبراير المقبل، قبل شهر من الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه «على خلفية الانتخابات في ديسمبر، ستنظم فرنسا بعناية الرئيس مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر»، وذلك في كلمته بمؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة، نقلتها وكالة «فرانس برس».

ولفتت الوكالة الفرنسية إلى «الخلافات السياسية» الدائرة حاليا في ليبيا منذ صدور قانون انتخاب الرئيس عن مجلس النواب، في التاسع من سبتمبر الجاري، إذ طلب المجلس الأعلى للدولة من «النواب» تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي

ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في أواخر أغسطس احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.

وأشارت الوكالة إلى أن لودريان سيرأس مع نظيريه الألماني هايكو ماس والإيطالي لويغي دي مايو اجتماعا مخصصا لليبيا الأربعاء في نيويورك.

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وذكّر لودريان بأن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر و«رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة».

وفي ديسمبر، قدرت الأمم المتحدة عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألف مقاتل، بينهم روس من مجموعة «فاغنر» الخاصة وتشاديون وسودانيون وسوريون وغيرهم، كما ينتشر مئات العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة الوفاق السابقة.

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وأشارت «فرانس برس» إلى ضغط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، كما سلطت الضوء على اهتمام الولايات المتحدة بعقدها كونها «أفضل فرصة منذ عقد لوضع حد للنزاع».

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