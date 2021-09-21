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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا تغير في حالة الطقس على اغلب المناطق خاصة مناطق غرب ليبيا، بينما تتراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي من يوم الخميس.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب،مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على مصراتة.
• الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ’ تنشط فترة المساء على اغلب المناطق الساحلية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 40) مْ ، وتسجل تراجع يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافيه إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر يوم الخميس.
• الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-38) مْ وتسجل تراجع تدريجي بداية من مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر ويشمل يوم الخميس اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس:السماء صافية.
• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما قد تسبب فى إثارة للأتربة والرمال احيانا.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 40) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس:السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:05).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:54).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية يومين الجوية لל الثلاثاء المرک طقس الحرارة ظهور السماء المدينة السماء 24 صبراته 25 السماء طرابلس العزيزية الخمس زلیتن السحب السماء السماء 23 نالوت السماء السحب ترهونة 25 27 رأسلأنوف قليلة بنغازي المرج السماء السماء درنة طبرق نسبيا الجغبوب السماء غدامس أوباری السماء السماء 26 36 القطرون 3/2 قليلة السماء صافية 24 رئيس وحدة النشرات. الكفرة 02 11/3102م مراجعة م/عادل .الغويل الإصدار إعداد مخال .زويدة‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏على الثلاثة الأيام القادمة اليوم الثلاثاء 2021-09-21 الأحوال بداية F-270-001 أيام نشر جوية ليبيا بينما تتراجع درجات الحرارة على مناطق اغلب المناطق خاصة مناطق الثلاثاء يوم .الخميس وصباح على المساء على غلب المناطق .الساحلية الشمال الشرقي خفيف صافية قليلة ظهور :الرياح جنوبيةشرقية شمالية شرقية خفيفة معتدلة الحرار على مناطق الجبل الأخضر ويشمل يوم الخميس اغلب مساء أمساعد صافيہ (38-33) وتسجل تراجع تدريجي الحرارة القصوى تتراوح المناطق احيانا بعض المناطق تنشط -36) الطقس السماء .صافية جنوبية شرقية معتدلة درجات الحرار القصو لهذا اليوم الساعة .(19:05) .(06:54) مدينة السماء .صافية. شمالية شرقية القصو السر مابين -36) 93م غروب مراجعة:م/عادل إعداد:م/خالد زويدة.‏'‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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