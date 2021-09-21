بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا تغير في حالة الطقس على اغلب المناطق خاصة مناطق غرب ليبيا، بينما تتراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي من يوم الخميس.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب،مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على مصراتة.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ’ تنشط فترة المساء على اغلب المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 40) مْ ، وتسجل تراجع يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافيه إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر يوم الخميس.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-38) مْ وتسجل تراجع تدريجي بداية من مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر ويشمل يوم الخميس اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما قد تسبب فى إثارة للأتربة والرمال احيانا.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 40) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:05).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:54).