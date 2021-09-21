«بالعون»: أرجح إجراء البرلمان تعديلًا وزاريًا أو تحويل الحكومة لـ «تصريف الأعمال»

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إنه “لا توجد جلسة سحب ثقة بالمفهوم الطبيعي وفقًا التشريعات المعمول بها بالبلاد؛ لأن ذلك سيعني تأجيل الانتخابات المقررة ديسمبر القادم رسميًا”.

وأضافت «بالعون»، في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، أنها ترجح “إجراء البرلمان خلال الفترة المقبلة تعديلًا وزاريًا أو تحويل حكومة الوحدة الحالية إلى حكومة خاصة لتصريف الأعمال إلى حين وضع ضوابط قانونية ومالية عليها في المدة التي تسبق الانتخابات”.

وأوضحت أن “مجلس النواب لن يقدم على هذه الخطوة نظرًا لحساسية التوقيت والضغوطات الداخلية و الخارجية الهادفة لتنظيم الانتخابات في موعدها”.