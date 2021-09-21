ليبيا وسلوفينيا تبحثان آفاق التعاون الاقتصادي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2021

بحث وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية سلوفينيا انزي لوغار، آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وأهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرا الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعون المنعقدة بنيويورك بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.

وعبر وزير خارجية سلوفينيا عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في جهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.