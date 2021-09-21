الأمن الداخلي يضبط 5 سيدات بمنفذ مطار معيتيقة لتورطهن في شبكة لتهريب الأموال

تمكن جهاز الأمن الداخلي، من ضبط 5 أشخاص من العاملين بمنفذ مطار معيتيقة الدولي، وذلك لقيامهم باستغلال سلطات وظيفتهم بالمُساعدة والمشاركة بالشكل المباشر وغير المباشر لتسهيل مرور عدد (5) سيدات من ضحايا السماسرة وأتباعهم من المأجورين.

وأكد بيان جهاز الأمن الداخلي، المنشور عبر حسابه على فيسبوك، أن المتهمين العاملين في المنفذ وهم (ع.أ.ف) ، (ا.أ.د) ، (ل.م.أ) ، (خ.م.م) ، (س.ح.ع)، ساعدوا أولئك السماسرة عبر أقواس التفتيش دون مراعاة للواجب المكلّفين به والمهام المسندة إليهم.

وأوضح البيان، أن جهاز الأمن الداخلي أتخذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص ولازال البحث جارياً لضبط جميع المتورطين في تلك القضية.