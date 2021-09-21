النعّاس: جيش طالبان “جبّار” وهو من يعطي الضمانات المؤكدة

وصف محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، حركة طالبان بالجيش الجبار الذي أعطى لأمريكا ضمانات مؤكدة بعدم مهاجمة قواتها المنسحبة من أفغانستان.

قال «النعاس» في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن “من أعجب المفارقات بتاريخ 20 سبتمبر 2001 بعد انهيار برجى التجارة، خطب الرئيس الأمريكى آنذاك فى الجلسة المشتركة للكونغرس قائلا: كل دولة، فى كل مكان، عليها الآن أن تقرر إما انكم معنا، وإما أنكم مع الإرهابيين. وقال أيضا: ” لقد أيقظتم ماردا جبارا… هكذا!!”، بحسب قوله.

وتابع؛ “وانطلق المارد الأمريكي الجبار ، ومعه أعتى جيوش الغرب، يضرب ذلك البلد المتخلف الفقير يُمنة ويُسرة لمدة عشرين عاما بآلته العسكرية التى لا مثيل لها فى التاريخ”، على حد وصفه.

وأوضح «النعاس»؛ “وبتاريخ 30 أغسطس 2021 شاهدنا بأم أعيننا جحافل جيشه الجبار تنسحب من أفغانستان على عجل فى عملية وصفها وزير دفاعهم بأنها: «أكبر عملية إجلاء عسكرية فى التاريخ» بعد أن تلقوا ضمانا أكيدا من ( جيش طالبان الجبار ) بعدم مهاجمة قواتهم المنسحبة!!”، بحسب تعبيره.