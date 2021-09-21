مكافحة الأمراض: 1038 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 791 حالة جديدة و247 حالة مخالطة من إجمالي 5442 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 19 %) وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء (1208) حالة فيما توفيت ( 16 ) حالة. وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 333064منها الحالات النشطة: 79204 والمتعافين: 249327 والٍوفيات : 4533 حالة.

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