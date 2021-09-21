«مكافحة الأمراض»: 1038 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1038 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 1208 مصابين، في حين تُوفي 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 19% من إجمالي 5442 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4404 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 333 ألفا و64 حالة، منها 79 ألفا و204 إصابات نشطة، و249 ألفا و327 متعافيا، و4533 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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