الارصاد: هذا موعد اعتدال الحرارة على مناطق الشمال الشرقي والساحل الغربي

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 21/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وقال التقرير ان الأجواء لا تشهد تغييراً في حالة الطقس على اغلب المناطق خلال هذين اليومين خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وبحسب التقرير تتراوح درجات الحرارة خلال النهار على اغلب المناطق ما بين 34 – 40 مْ مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية على بعض مناطق الجنوب الغربي وكذلك تنشط الرياح الشرقية فترة المساء على مناطق الساحل الغربي.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتاثر مناطق الشمال الشرقي بداية من يوم الخميس القادم بكتلة هوائية باردة نسبياً مع رياح شمالية نشطة تساهم في اعتدال ملحوظ في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب.

وتوقع التقرير ان يشمل الاعتدال في الحرارة يوم الخميس بعض مناطق الساحل الغربي من راس اجدير إلى طرابلس. والله اعلم.