السفير الأمريكي يؤكد تكثيف الانخراط مع ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2021

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الثلاثاء تكثيف انخراط الولايات المتحدة مع ليبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية عن السفير قوله في تغريدة له بموقع “تويتر” “الانخراط رفيع المستوى للولايات المتحدة مع ليبيا يتكثف”.

وكانت وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الأمريكية فيكتوريا نولاند التقت أمس الاثنين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لبحث ضرورة المضي قدما في الإطار الانتخابي للسماح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر، ومبادرة الاستقرار الليبي، بما في ذلك سحب القوات الأجنبية.

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