مجلس النواب يستأنف عقد جلسته اليوم

العنوان-طبرق

يستأنف، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب جلسته الرسمية لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من 45 نائبا بسحب الثقة من الحكومة.

وبعد مناقشات ومداولات، الإثنين، قرر المجلس، تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تنجز اللجنة أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.

كما قرر المجلس، تشكيل لجنة أخرى لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب، ودراسة التعديلات اللازمة له.

وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم.