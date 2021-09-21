الداخلية المصرية لـ التيجاني: ملتزمون بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية

ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد مازن التيجاني مع نظيره المصري اللواء محمود توفيق سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الداخلية على رأس وفد أمني رفيع المستوى للعاصمة المصرية القاهرة.

من جانبه ،أعرب التيجاني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة لدعم ومساندة حكومة الوحدة في شتى المجالات، مؤكدًا على تطلع وزارة الداخلية لتعزيز آفاق التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، خاصة في مجال تدريب الكوادر الأمنية الليبية ورفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

ومن جهته، أعرب وزير الداخلية المصري عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية خالد مازن، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين، مؤكدًا التزام وزارة الداخلية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات.