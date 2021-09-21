مجلس الدولة يحيل مشروع القاعدة الدستورية إلى رئاسة “النواب”

أقرّ المجلس الأعلى للدولة، صياغة مشروع القاعدة الدستورية، ومشاريع القوانين المنظمة لعملية الانتخابات، المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس، بأن الأخير أحال القوانين إلى هيئة رئاسة مجلس النواب؛ لغرض التوافق، إلى جانب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لغرض إبداء أي ملاحظات فنية تجاهها.

وكان مجلس الدولة، قد دعا، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

ويطالب المجتمع الدولي، بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد مسبقًا.

وتُصرّ “أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”، ودول أخرى إلى جانب الأمم المتحدة؛ على ضرورة إجراء الانتخابات، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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