بعد زيادة إنتشار وباء كورونا .. المجلس البلدي طبرق يعقد اجتماعاً طارئاً مع قطاعي الصحة والأمن

طبرق 21 سبتمبر 2021 (وال) _ صرح مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي طبرق السيد (صلاح فؤاد) لوكالة الأنباء الليبية: أن البلدية تنادت أمس الإثنين، بعد زيادة الإنتشار لوباء كورونا داخل المدينة، بعقد اجتماع عاجل وطارئ مع قطاعي الصحة والأمن والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف فؤاد: أن عميد البلدية السيد (فرج بوالخطابية) ناقش في الاجتماع الخطوات الإحترازية التي اتخدت في السابق والخطوات الجديدة، بحضور جهاز الحرس البلدي.

وتابع: عميد البلدية أصدر التعليمات العاجلة والفورية لجهاز الحرس، بالمرور على صالات الأفراح لإغلاقها إلى جانب المقاهي والمطاعم وغيرها، كما أصدر تعليماته العاجلة لقطاع الصحة بضرورة تطعيم كل العاملين بكل القطاعات والشركات، وقد باشر فعليا مكتب الصحة بتطعيم عدد كبير من الموظفين داخل القطاعات والشركات والجامعات والمصارف.

وأشار مدير الإعلام إلى أنه بإعتبارا من اليوم ستشهد مدينة طبرق الحملة الثانية من التطعيمات، وستكون هناك حملات من رجال الشرطة والقوات المسلحة لقسم العزل لحمايته وتأمينه، و أيضا سيجدد الحرس البلدي حملاته على المطعام والمقاهي وصالات الأفراح لمنع التجمعات. (وال _ طبرق) م ب / ه ع

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