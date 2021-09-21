إطلاق نار قرب معسكر الإمداد في طرابلس.. وتحرّك لقوة تتبع “الردع”

ذكر شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات وإطلاق رصاص، بالقرب من معسكر الإمداد، وشارع ولي العهد، بالعاصمة طرابلس.

وتداول نشطاء، مقطع فيديو يُظهر أصوات رصاص في الهواء، مع أنباء عن سيطرة مجموعةٍ تتبع جهاز الدعم والاستقرار، على معسكر الإمداد.

وبالتزامن مع الخبر؛ ذكر مصدر مطلع لـ”218″ أن مجموعةً تتبع قوة الردع الخاصة خرجت ليلاً من قاعدة معيتيقة، وأقامت و فعّلت بوابات في غالبية المناطق، التي تمكّنت من دخولها، قبل سماع أصوات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية