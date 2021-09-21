البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.

ونقل الموقع الإلكتروني للمجلس عن المتحدث الرسمي باسمه عبد الله بليحق، القول إنه تم التصويت بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائباً كانوا حاضرين على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.

وكان 45 نائباً ليبياً تقدموا الأسبوع الماضي بطلب لرئاسة البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة، بعد الاستماع إلى إجاباتها وردودها في جلسة الاستجواب التي عقدت قبل أسبوعين.