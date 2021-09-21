بعد سحب الثقة من الحكومة.. الشهيبي: قرار مميت لتطلعات الشعب

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 September, 2021

رأى المهتم بالشأن العام أحمد امراجع الشهيبي، أن قرار سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية هو قرار”مميت” لتطلعات الشعب الليبي.

وقال الشهيبي في تصريح لـ”بوابة افريقيا الاخبارية”، “مجلس النواب أصبح واضح المعالم والنوايا في جلسة مُميته لتطلعات الشعب الليبي وللآمال التي التمسها من جانب الحكومة الوطنية الجديدة ،وقف طموح أعضاء مجلس النواب في تمديد فترة بقائهم وفي زيادة العبث المتعمد وإطالة الازمة الليبية بإصدار قرار سحب الثقة من حكومة لم يتبقى من عمرها الا ثلاث أشهر دلالة واضحة ونية مُبيته وإعاز خارجي”، بحسب تعبيره.

وتابع الشهيبي، “الشعب الليبي يتطلع إلى حياة كريمة وانتخابات نزيهة ولكن دون جدوى التدخلات الأجنبية لن تترك ليبيا بأن تصل إلى بر الأمان، ندرك المخاوف من التنافس علي الرئاسة بأن يحتوى عبدالحميد ادبيبة، الشباب وكافة الشرائح في المجتمع بعد صدوره بعض القرارات التي التمسها المواطن ولكن هذا لا يعنى بأن يكون قانون الساسة لدينا -عليا وعلى أعدائي- يجب تغليب المصلحة العامة عن الخاصة، ليبيا اليوم في مفترق طرق أما أن تكون دولة واحدة قوية أو دولة هشه ممزقه تأخذ أوامرها من الخارج، فبتالي نناشد العقلاء من أعضاء مجلس النواب بأن ينتبوه قد يتسبب هذا القرار بأشياء لايحمد عقباها وسوف تكون غلطة تاريخية لن تنسى ولن تغفر”، على حد قوله