العيساوي: لا صحة حتى الآن لخبر استقالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للترشح للانتخابات الرئاسية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي العيساوي إن بعض النواب طالبوا خلال جلسة يوم الإثنين سحب الثقة من الحكومة، وأن تبقى حكومة تصريف أعمال ونواب آخرون أكدوا أن سحب الثقة من الحكومة أمرٌ غير محمود ويجب إمهالها موعد الانتخابات.

العيساوي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن بعض النواب ذكروا أن الحكومة بدأت بإجراءات فعلية لدعم المواطنين كإنشاء صندوق الزواج والتعاقد مع شركات لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية.

ولفت إلى أن معظم النواب يرون أن سحب الثقة من الحكومة في هذا الوقت سيزيد المشهد تعقيدًا، منوهًا إلى أن البرلمان شكّل لجنة فنية تحقق في ملفات أبرزها الصحة والمرتزقة والتكليفات المباشرة لبعض الشركات، ولجنة أخرى لمناقشة قانون الانتخابات التشريعية.

كما بيّن أنه ستُعرَض نتائج تحقيق اللجنة على مجلس النواب ثم يقرر أيسحب الثقة من الحكومة أم لا؟

وتابع: “لا صحة حتى الآن لخبر استقالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للترشح للانتخابات الرئاسية، من حق عقيلة الترشح للانتخابات القادمة، خصوصًا أنه صاحب مبادرة السلام وكان له رأي في الحرب ضد العاصمة ويحظى بشعبية وحنكة سياسية”.

وأفاد أن خطوة إصدار مجلس الدولة قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، غير واضحة المعالم، متمنيًا أن تكون نيته الدفع نحو الانتخابات.

في الختام قال: “عرقلت أطراف عديدة منذ مدة الاستفتاء على الدستور، وفي تقديري لا بد أن يكون هناك اتفاق وميثاق شرف بين كل الأطراف السياسية، وإلا فكل الإجراءات الممارَسة ستكون غير مجدية”.

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