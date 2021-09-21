إنقاذ 190 مهاجرًا في المياه الليبية.. وموجات الهجرة في ازدياد

أنقذت سفينتان حوالي 190 مهاجرًا متجهين إلى أوروبا، بينهم نساء وأطفال، قبالة السواحل الليبية، حسب ما أعلنت منظمات إغاثة تسيّر السفينتيْن يوم الاثنين.

وتأتي عمليات الإنقاذ وسط تزايد محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى القارة العجوز.

وقد تم اعتراض أكثر من 24.000 مهاجر، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل خفر السواحل، حتى الآن هذا العام، بحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، وهو ضعف الرقم لعام 2020 عن الفترة ذاتها، حيث أعيد حوالي 11.890 مهاجرًا إلى الشواطئ الليبية.

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