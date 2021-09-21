«فرانس برس»: سحب الثقة من حكومة الدبيبة «ضربة» لجهود السلام المدعومة أمميا

وصفت وكالة «فرانس برس» تصويت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الموقت عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، بأنها «ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة».

وسلَّطت «فرانس برس» الضوء على إعلان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح مقتضب سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة الثلاثاء، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر 2021.

بليحق: «النواب» يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبًا

مجلس الدولة: إجراءات سحب الثقة من الحكومة «مرفوضة وباطلة»

في المقابل، رد المجلس الأعلى للدولة، على الإثر، معلنًا رفضه إجراءات سحب الثقة ومشيرًا على لسان الناطق باسم المجلس محمد عبدالناصر إلى أنه «يعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا».

وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولًا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر.

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