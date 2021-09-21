“الرعيض”: محاولات سحب الثقة من الحكومة يعكس الصراع على السلطة

قال عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي، محمد الرعيض، إن الحملة القائمة حاليًا لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وإصرار بعض النواب على ذلك؛ يعكس حدّة الصراع الداخلي على السلطة، وتغليب البعض المصلحة الشخصية.

وأضاف “الرعيض” أن عملية سحب الثقة تحتاج إلى الأغلبية الموصوفة من أعضاء مجلس النواب، أي 120 عضوًا، بحسب المادة الأولى من الفقرة الخامسة من الاتفاق السياسي الليبي، محذرًا من مخالفة القانون واللوائح، وخدمة الأجندات المشبوهة فقط.

وكتب “الرعيض” على صفحته الشخصية بمنصة “فيس بوك”، أن الحكومة تمكّنت، في مدة قصيرة، من إنجاز ما لم تتمكن الحكومات السابقة من إنجازه خلال عشر سنوات، وحصدت تأييدًا شعبيًا ملحوظًا بسبب تحسينها الخدمات العامة، وإعادة بعض الرحلات الجوية، وتوقيع اتفاقيات بناء وتطوير، وعودة السفارات والشركات الأجنبية تدريجيًا.

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