«السيفاو» و«قرقاب»: يتفقان على تنفيذ مشاريع تقنية للتعليم

التقى وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو، مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، وذلك لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يخدم مصلحة مؤسسات التعليم التقني والفني، ويسد حاجات شركات الاتصال بالعناصر التقنية الوطنية.

وتطرق اللقاء الذي حضره مستشار الوزير، موسى اكرار ومستشار الوزارة، سعيد الختالي، ومنسق العلاقات بالوزارة، سعيد عمر، إلى وضع خطة علمية يتم من خلالها تحديث المناهج التقنية والفنية بما يُواكب التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق بين «السيفاو، وقرقاب» على دراسة وتنفيذ عدداً من المشاريع التقنية المهمة للمراحل التعليمية المختلفة، هدفها تطوير التعليم التقني والفني من خلال استخدام الموارد التعليمية المتطورة، وتوفير المناهج التعليمية عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة.

وأشاد السيفاو، خلال اللقاء بالتعاون المشترك في مجالي التعليم التقني والفني والاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً رغبة الوزارة في الاستفادة من الشركة القابضة للاتصالات في مجالات التعليم التقني والفني، لاسيما بناء القدرات الاكاديمية والتطبيقية وصولاً إلى توطين التكنولوجيا.

من جهته، أكد قرقاب، وقوفه ودعمه لمؤسسات التعليم التقني والفني، من أجل تطوير وتحسين برامجه التعليمية والتقنية والفنية، وتفعيل دوره في نظم التعليم وجعلها أكثر ملائمة لاحتياجات سوق العمل.