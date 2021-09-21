السويحلي: سحب الثقة من الحكومة قفزة في الهواء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2021

اعتبر رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي أن سحب الثقة من الحكومة قفزة في الهواء وخرق للاتفاق السياسي.

وقال السويحلي المنتمي لتنظيم الإخوان في تغريدة له بموقع “تويتر” إن ما قام به مجلس النواب اليوم الثلاثاء قفزة في الهواء، وخرق واضح للاتفاق السياسي وكالعدم سواء.

واعتبر السويحلي أن سحب الثقة من الحكومة محاولة “لتصفية الحسابات السياسية من قائمة (عقيلة-باشاغا) التي خسرت أمام (المنفي-دبيبة) في جنيف” والنتيجة إدخال البلاد في الفوضى وعدم الاستقرار والقضاء على أي أمل في انتخابات 24 ديسمبر.

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وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبه ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال بعد سحب الثقة منها.

وأعلن بليحق أن البرلمان سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضروا لجلسة اليوم الثلاثاء.