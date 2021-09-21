مجلس النواب يسحب الثقة من حكومة “الدبيبة”

صوّت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بأن سحب الثقة من الحكومة تم بـ89 صوتًا من أصل 113 نائبًا حاضرًا الجلسة.

وسبق أن تقدّم 45 نائبًا بطلب سحب الثقة من الحكومة في الـ14 من سبتمبر الجاري، وأعلن مجلس النواب، حينها، أنه سيتم النظر في هذا الطلب، بعد مرور ثمانية أيام على تقديمه، بحسب القانون.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش؛ قد أشار، في آخر إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، في العاشر من سبتمبر؛ إلى أن سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة الحالية؛ من شأنه تأجيل الانتخابات المنتظرة.

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