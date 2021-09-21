برلماني يكشف أبعاد قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة

أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد العباني أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية لا يسقط الحكومة ولكن يحولها لحكومة تسيير أعمال والتي تبقى لحين تعيين حكومة بديلة.

وأضاف العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن مجلس النواب لم يتمكن من تعيين الحكومة وإنما تم تعيينها باختيار من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين وضعتهم البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

ورجح العباني استمرار الحكومة لمدة تتجاوز السنة لأن مجلس النواب لن يتمكن من تعيين حكومة بديلة وبالتالي سيصعب متابعتها ومراقبتها بعد هذا القرار حيث أنها كانت في السابق تستجيب للاستدعاء والاستجواب من قبل البرلمان.

وأشار العباني إلى أن مجلس النواب قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضروا لجلسة اليوم الثلاثاء.