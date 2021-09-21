بلديات البطنان تطالب مجلس النواب بالعدول عن سحب الثقة من الحكومة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت، بلديات البطنان، بيانًا أعرب فيه عن استغرابها، من قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة.

وناشدت البلديات، في بيان مشترك، مجلس النواب لمراجعة قرار سحب الثقة من الحكومة.

وقالت في البيان: “ندعو لمراجعة هذا الأمر حتى لا يكون له تأثيرات على الأوضاع كافة في البلد بعد أن استبشرنا خيرًا بتحسنها والعمل على الوصول إلى الانتخابات”.

جاء ذلك بعدما قرر، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة مع الإبقاء عليها كحكومة لتصريف الأعمال، وفق ما جاء في تصريحات المتحدث عبدالله بليحق.

وأعلن بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة، بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم.

وأكد، أن الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.