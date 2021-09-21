جهاز الشرطة الزراعية يبحث مع الدعم المركزي أوجه التعاون الأمني

بحث رئيس جهاز الشرطة الزراعية، العميد عبد الباسط سلامة، مع مدير الدعم المركزي، العميد محمد فتح الله، أوجه التعاون الأمني بين الدوريات الأمنية خاصة فيما يتعلق بوقف التعديات على الغابات العامة والأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية بمنطقة مسلاتة ومن ضمنها محمية الشعافيين.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الجهاز لمناقشة الخطط الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية والمتعلقة بضبط الخارجين عن القانون في هذا الشأن، بالإضافة إلى الآليات والترتيبات ذات العلاقة بمتابعة أية خروقات أو تجاوزات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

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