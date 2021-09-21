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وزيرة التضامن المصرية: ليبيا ضيف الشرف العربي لمعرض ديارنا هذا العام

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مشاركة ليبيا كضيف شرف عربي في معرض ديارنا هذا العام.

وقالت “القباج”  في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية، إن “معرض ديارنا سيتم افتتاحه اليوم الثلاثاء، وسوف يستقبل عارضين ليبيين”،  مردفة، “ستكون ليبيا ضيف الشرف العربي في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين حكومتي البلدين مؤخرا”.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية شهدت توسعا كبيرا في معرض ديارنا، حيث صارت الوزارة تعقد 15 معرضا لـ«ديارنا» في السنة الواحدة خلال آخر عامين، وذلك في محافظات الجمهورية.

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ديارنا ليبيا مصر نيفين القباج

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صحيفة الساعة 24

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