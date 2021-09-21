المنصوري: سحب الثقة من الحكومة رقصة المذبوح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2021

اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أن سحب الثقة من الحكومة بمثابة رقصة المذبوح.

وقال المنصوري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية خطوة تهدف إلى عرقلة انتخابات نهاية ديسمبر لتضاف إلى عدم إقرار الموازنة المالية معتبرا أنها “رقصة المدبوح”.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبه ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال بعد سحب الثقة منها.

وأعلن بليحق أن البرلمان سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضروا لجلسة اليوم الثلاثاء.