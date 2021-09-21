مجلس الدولة يرفض سحب الثقة من الحكومة

العنوان-طرابلس

رفض مجلس الدولة، في تصريح لمتحدثه، محمد عبد الناصر، اليوم الثلاثاء، قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الذي أقره مجلس النواب.

وقال عبدالناصر، إن المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كما يعتبر كل ما يترتب عنها باطلا.

وأعلن، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة، بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم، لكنه أكد في المقابل الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.